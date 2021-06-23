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Kurban Bayramı’nda satacağı kuzularını kurt yedi

Bursa'da kurtlar çobanın kurbanda satmaya hazırlandığı kuzularına saldırarak telef etti.

Güncellenme: 11:16, 23/06/2021
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Kurban Bayramı’nda satacağı kuzularını kurt yedi

Keles ilçesi Epçeler köyünde kurbanlık hayvan yetiştiren Mustafa Özdemir, 1 yıl boyunca gece gündüz baktığı 10 kuzusunu yaklaşan kurban bayramı öncesi satmaya hazırlanıyordu. Kurban Bayramı’na 1 ay kala yetiştiricinin ağılına giren kurtlar 10 tane kuzudan 7 tanesini parçalayarak yeri 2’sini de yaraladı. Elinde bir tane kuzu kalan vatandaş onu da kurbanda bayramında kendi kesmeyi düşünüyor.

Gözü gibi baktığı kuzularını kurtların saldırdığını ifade eden Mustafa Özdemir, “1 yıl boyunca çocuk gibi ilgilenip büyüttüğüm kuzularımı bayramda satmaya hazırlanıyordum. Kurtlar ağıla girerek 10 tane kuzumdan 7 tanesini parçalayarak yemişler 2 tanesini de ağır yaralamışlar elimde 1 tane kuzum kaldı şimdi ne yapacağımı düşünüyorum” dedi. (İHA)

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