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Kurbanlık hayvan sevkiyatına kısıtlama

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Trakya’ya kurbanlık hayvan sevklerinin sadece İstanbul’un Avrupa yakasının geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılacağını, bunun dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Güncellenme: 18:38, 22/04/2021
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Kurbanlık hayvan sevkiyatına kısıtlama

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Trakya illerine (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'nin Avrupa Yakası) hayvan sevkiyatı konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Valilik ve belediye başkanlıkları tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde, vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri için Anadolu'dan sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar konusunda bakanlığımız aşağıdaki kuralları bildirmiştir.

*Trakya'ya kurbanlık hayvan sevkleri sadece İstanbul'un Avrupa yakasının geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılacaktır. Bunun dışında Trakya’da bulunan başka il ya da işletmelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkine izin verilmeyecektir.

BAYRAMDAN 15 GÜN ÖNCE BAŞLAYACAK

*Sevkler Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce başlayacak ve Kurban Bayramı sonuna kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Trakya’ya hayvan sevki yapılmayacaktır.

*İstanbul ili Anadolu yakasına hayvan sevkleri ise Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.

*Belirlenen usul ve esasların dışında; 2020/06 ve 2021/04 No'lu genelgelerde yer alan şap hastalığı ile koyun keçi vebası hastalığından (PPR) korunmuş bölge olarak kabul edilen Trakya’ya, Anadolu’dan sevk edilecek hayvanlarla ilgili uygulanacak hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Söz konusu kurallar Anadolu’nun şap ve PPR hastalığından aşılı ariliği sağlanana kadar devam edecektir.

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