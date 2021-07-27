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Kuru kayısı hırsızları üreticiye aman vermiyor

Dünya kayısı başkenti Malatya’da hasat sonrası kuru kayısı hırsızların hedefi haline geldi.

Güncellenme: 12:24, 27/07/2021
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Kuru kayısı hırsızları üreticiye aman vermiyor

Malatya'da hasat sonrası taze kuru kayısılar ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışına ihracatın arttığı kuru kayısı, hırsızlarında hedefi haline geldi. İl genelinde son 15 gün içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerine intikal eden 3 kuru kayısı hırsızlığı olayı yaşandı.

Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesinde, 16 Temmuz günü O.T. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 150-200 kilogram yerde serili kuru kayısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını beyan etti.

Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesinde, 18 Temmuz günü M.Ö. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 350 kilogram kuru kayısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını ihbar etti.

Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesinde, 21 Temmuz günü K.K. isimli şahıs müracaatta bulunarak yaklaşık 500 kilogram kuru kayısının çalındığını beyan ederek, şikayetçi oldu.  (İHA) 