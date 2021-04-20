Kuşadası jeotermal şirketine karşı ayaklandı

Kuşadası'nın Değirmendere bölgesinde açılmak istenen dört jeotermal kuyusuna karşı olduklarını duyuran Kirazlı, Soğucak, Caferli, Çınar ve Yaylaköy sakinleri ile sivil toplum kuruluşları ortak hareket etme kararı aldı. Kuyular için başvuran şirketin çıkan suyu seracılıkta kullanacağını belirtmesinin inandırıcı olmadığına vurgu yapılan açıklamada, bölgede eko tarıma dayalı başta zeytin, üzüm, şeftali, kayısı, erik, kiraz olmak üzere her türlü meyve ve sebze üretildiğini, seracılığa gereksinim olmadığı belirtildi.

BÖLGEDE TARIM BİTECEK

Karacasu’da sera amaçlı diye başlatılan ancak sondajdan sonra, jeotermal enerji santraline dönüştürülen örneklere dikkat çekilen açıklamada, tarım alanının ortasında bir termal işletmenin yeraltı sularının tuzlanmasına ve bor oranının artmasına neden olacağını, böylece bölgenin tarım alanı olma vasfını kaybedeceği dile getirildi.

KUYULAR BÖLGE HALKINA YARAR SAĞLAMAYACAK

Muhtarlar, tarımsal kooperatifler ve derneklerin ortak açıklamasında, “Açılması düşünülen 2 kuyunun tam ortasından Değirmendere geçiyor. Açılması düşünülen jeotermal kuyu noktalarının her tarafı zeytinliklerle kaplı olduğundan bu alanda zeytincilik kanununa göre de böyle bir tesisin kurulması zaten mümkün değildir. Bu nedenlerle hangi amaçla olursa olsun, bu bölgede açılacak termal kuyuların şirket dışında halka hiçbir fayda sağlamayacağı, aksine geleceklerini tehdit edip zarara uğratacağı apaçık ortadadır. Bölge halkı olarak bu kuyuların açılmasını istemiyoruz. Tüm yaşam savunucularını bu kuyuların açılmaması için tavır almaya ve bizlere destek olmaya çağırıyoruz” denildi.