Kütahya’da hortum paniği

Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu.. Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu.. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA. İlginizi ÇekebilirWuhan&#039;ı coronadan sonra hortum vurdu: 12 ölü. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6454332}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/kutahyada-hortum-panigi-6454332');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6454332,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/kutahyada-hortum-panigi-6454332/","headline":"Ku00fctahya&#8217;da hortum paniu011fi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["cep telefonu","\\u00c7in","K\\u00fctahya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/27/iecrop/kutahya-dha-5_16_9_1622126083.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-05-27 17:35:09","dateModified":"2021-05-27 17:35:09","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":681}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/kutahyada-hortum-panigi-6454332/');