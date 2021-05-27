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Kütahya’da hortum paniği

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncellenme: 17:35, 27/05/2021
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Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu.

Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu.

Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA

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