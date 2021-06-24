Kütahya’daki vaka artışının nedeni belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 12- 18 Haziran tarihli corona virüsü vaka sayısı haritasında 580 bin nüfusa sahip Kütahya’da vaka sayısı 88,26’dan 27,92 artışla 116,18’e çıktı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sosyal hareketlilik ve ev ziyaretleri nedeniyle kentte vakaların artığını söyledi. Dr. Erşan, şunları söyledi:

* Şu an en yüksek vaka sayısına sahip olan iliz maalesef. Son haftada yüzde 30 civarında bir artışla karşılaştık.

* Son 2 haftaya baktığımızda iklim açısından hava soğuk geçti. Bu kapalı mekanlarda geçirilen sürenin artmasına neden oldu.

* İnsanlarımız kısıtlamalarında kaldırılmasıyla beraber kapalı mekanlarda vakit geçirmiş oldu. Sosyal hareketlilikle birlikte riskte artmış oluyor. Dolayısıyla bizde de bu risk söz konusuydu.

* Vakaları analiz ettiğimiz zaman muhtemel bulaş nedenlerinin dış ortamlardaki sosyal hareketlilikten kaynaklandığı, sonrasında da yüzde 30 civarında aile içi bulaş şeklinde de vakalar karşımıza çıkmış oldu.

“YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDAYIZ”

Vatandaşlardan kapalı mekanlarda geçirdikleri süreyi düşürmelerini, komşu ve akraba ziyaretlerini ise ötelemelerini tavsiye eden Dr. Mehmet Erşan, şu ifadeleri kullandı:

* İlimize has kültürel uygulamalar da var. Gezek (kalabalık ev ziyareti) dediğimiz hadise de vakaların bir kısmına sebep oluyor. Bu tip bir araya gelmeleri ötelersek ilimiz için faydalı olacaktır.

* Şu an için yüksek riskli iller arasındayız. Tedbiri elden bırakmadan, bir araya geldiğimizde süreyi kısaltarak, maske ve mesafeye dikkat ederek vakit geçirirsek daha iyi olur.

“TOPLAM 367 BİN DOZ AŞI YAPILDI”

Aşının önemine de dikkat çeken Dr. Erşan, Kütahya’da vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Türkiye’de aşı oranları açısından 27’nci il olduklarını belirten Dr. Erşan, şunları söyledi:

* Toplam 367 bin doz aşı yapıldı. Bunun 244 bini birinci doz, 123 bini de ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlarımız.

* Aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerimizde, oluşturduğumuz Covid-19 aşı polikliniklerimizde, OSB’lerde mobil ekiplerimizle, cumartesi günleri de alışveriş merkezimiz içerisinde aşı uygulaması yapılıyor.

* Randevu dışında müracaat eden vatandaşlarımıza da aşı hizmeti sunuyoruz. Bu süreçte fedakarca sahada görev yapan tüm sağlık personellerimize teşekkür ederim. DHA