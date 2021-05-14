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Kuyuda 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda metan gazı şüphesi

Adana'nın Kozan ilçesinde, dalgıç pompa yerleştirmek için girdikleri 12 metrelik su kuyusunda cansız bedenleri bulunan Salim Sarı (36), Mehmet İşlek (43) ve Hasan Sönmez (51) toprağa verildi. Bu arada, kuyuda metan gazı tespit edildiği, ölen 3 kişinin de gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Güncellenme: 18:57, 14/05/2021
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Kuyuda 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda metan gazı şüphesi

İlçeye bağlı Taş Mahallesinde dün öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna dalgıç pompa yerleştirmek için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte bölgeye gitti.

Dalgıç pompayı merdivenle kuyuya indiren 3 arkadaştan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, su kuyusuna indi.

Sarı, Sönmez ve İşlek’in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı, içerisinde az miktar su bulunan kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kuyuda yaptığı çalışmada metan gazı tespit edildi.

Metan gazı zehirlenmesi nedeniyle öldükleri düşünülen 3 arkadaşın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan Asri Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazeleri, ailelerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA

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