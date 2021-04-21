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Kuyumcudan ‘hakkını helal et’ diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı

Konya'da girdiği kuyumcuda fotoğrafını çekip annesine atacağını söylediği üç bileziği, iş yeri sahibine "Hakkını helal et" diyerek alıp kaçan Arif A. yakalandı. 

Güncellenme: 14:23, 21/04/2021
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Kuyumcudan ‘hakkını helal et’ diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı

Olay, 14 Nisan’da Ereğeli ilçesinde meydana geldi. Ziya D.’ye ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. Üç bilezik seçen bu kişi, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek bilezikleri aldı, ardından da Ziya D.’ye, “Hakkını helal et” diyerek kaçtı.

Ziya D.’nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin Arif A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının üzerinde ele geçirilen iki bilezik, sahibine teslim edilirken; diğerini ise satıp parasını harcadığı belirlendi. (DHA)