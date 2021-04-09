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Kuyumcuyu sahte altınla ikinci kez dolandırmaya çalıştı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kuyumcuyu sahte altınla 10 bin lira dolandıran şüpheli yine aynı yerde sahte altın bozdurmak isterken yakalandı.

Güncellenme: 11:25, 09/04/2021
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Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı’nda bulunan kuyumcuda 5 Nisan Pazartesi günü meydana geldi. Kuyumcuya gelen A.İ. isimli şüpheli elindeki sahte altını bozdurarak, kuyumcudan altın karşılığı 10 bin 700 lira aldı. Aldığı altının sahte olduğunu anlayan kuyumcu durumu polise bildirdi.

Şüpheli A.İ. 2 gün sonra tekrar aynı kuyumcuya gelerek yine sahte altın bozdurmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin sahte altının bozdurduğu anlar kameralara yansıdı. (DHA)

Altın istanbul Pazartesi Polis
Yayınlanma Tarihi:11:14,