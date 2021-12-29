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Kuzenlerin ‘borç’ kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Şanlıurfa'da kuaför Mehmet Koçer Genç, borç nedeniyle tartıştığı kuzeni Veysel K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

Yayınlanma: 15:05 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kuzenlerin ‘borç’ kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Olay, gece Narlukuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Kadın kuaförlüğü yapan Mehmet Koçer Genç ile kuzeni Veysel K. arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Veysel K., kuzenini bıçakladı. Mehmet Koçer Genç, ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Veysel K. ise kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Veysel K.’nin emniyette sorgusu sürerken, 3 çocuk babası Mehmet Koçer Genç’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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