Laboratuvar teknisyeni coronaya yenik düştü

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 52 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Tevfik Yardak, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı hastanede corona virüsüne yakalanarak tedavi altına alınan Mehmet Tevfik Yardak, yaklaşık bir hafta önce entübe edilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye yanıt vermeyen teknisyen Mehmet Tevfik Yardak, vefat etti.

Corona virüsüne yenik düşen Yardak, aile fertlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi.

Laboratuvar teknisyeni Mehmet Tevfik Yardak'ın yaşamını yitirmesiyle Mersin'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 20'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 9'nun doktor olduğu öğrenildi.