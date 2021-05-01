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Lazer makinesi patladı, korku dolu anlar yaşandı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı eski Orhangazi caddesi yolunda meydana gelen olayda, lazer kesim makinesi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:54, 01/05/2021
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Lazer makinesi patladı, korku dolu anlar yaşandı

Edinilen bilgiye göre olay, Eski Orhangazi yolunda sanayi işletmesinde meydana gelen patlama, Gemlik ve çevresinde bulunan itfaiye ekiplerinin harekete geçirdi.

Patlama sonrasında, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, patlamanın lazer kesim makinesinden meydana geldiği öğrenildi. Yangın Gemlik itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlama sonrasında işletmede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. (İHA)