Lebaleb eğlenceye ceza yağdı

Aydın Kuşadası'nda onlarca kişi turistik otellerin içindeki eğlence mekanlarını doldurdu. Pandemi kurallarına aykırı, müzik eşliğinde eğlenenlerin paylaştığı görüntülerin tepki toplaması üzerine, kolluk kuvvetleri harekete geçirdi. Polis ekipleri 5 otelin eğlence mekanlarına baskın yaptı, otel yöneticileri ile birlikte 60 kişiye ceza yazdı.

5 OTELE BASKIN

Kuşadası Kaymakamlığı yapılan baskının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı saatlerde eğlenenlere ve eğlence mekanlarına Hıfzıssıhha Kurul kararları ihlal edildiği için yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket eden 4 konaklama tesisine 1'er, bir konaklama tesisine ise iki kez Hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmekten; otellerde bulunan 60 otel müşterisine ise sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket etmekten toplam 224 bin 250 lira ceza kesildi.