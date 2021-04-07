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Lebaleb eğlenceye ceza yağdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eğlence düzenlenen 5 turistik otele baskın yapan ekipler, 5 tesis ile 60 kişiye toplam 224 bin 250 lira ceza yazdı.Covid-19 vaka sayılarının hızla artması, bilim insanlarının “Üçüncü dalga çok daha kaotik ortama, bir sürece yol açma riski taşıyor. Hızlanma ivmesi ve gidişi çok ciddi ve korkutucu” uyarıları da eğlencelere engel olmadı.

Güncellenme: 14:09, 07/04/2021
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Aydın Kuşadası'nda onlarca kişi turistik otellerin içindeki eğlence mekanlarını doldurdu. Pandemi kurallarına aykırı, müzik eşliğinde eğlenenlerin paylaştığı görüntülerin tepki toplaması üzerine, kolluk kuvvetleri harekete geçirdi. Polis ekipleri 5 otelin eğlence mekanlarına baskın yaptı, otel yöneticileri ile birlikte 60 kişiye ceza yazdı.

5 OTELE BASKIN

Kuşadası Kaymakamlığı yapılan baskının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı saatlerde eğlenenlere ve eğlence mekanlarına Hıfzıssıhha Kurul kararları ihlal edildiği için yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket eden 4 konaklama tesisine 1'er, bir konaklama tesisine ise iki kez Hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmekten; otellerde bulunan 60 otel müşterisine ise sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket etmekten toplam 224 bin 250 lira ceza kesildi.

aydın Bilim Polis sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:14:00,