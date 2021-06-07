Likya Yolu’nda erkek cesedi bulundu

Finike’ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Bölgeye ulaşan ekipler ölen kişinin Fransa’da yaşayan Tuna Dalkılıç olduğunu belirledi.

Tuna Dalkılıç’ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi. JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Dalkılıç’ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden Tuna Dalkılıç’ın, yaşadığı Fransa’nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç’ın 27 Mayıs’ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu’nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, “Yarısı tamamlandı, hâlâ devam ediyor” notunu düştüğü ortaya çıktı.

Bu arada Tuna Dalkılıç’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. DHA