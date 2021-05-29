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Lokanta, kafe ve restoranlar hazırlıklara başladı

Sinop’ta 1 Haziran’dan itibaren normalleşme kararı çıkmasını bekleyen lokanta, kafe ve restoranlar müşterileri için hazırlık yapmaya başladı.

Güncellenme: 20:15, 29/05/2021
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Lokanta, kafe ve restoranlar hazırlıklara başladı

Tam kapanma sonrası vakaların düşüşüyle birlikte gözler kabineye çevrildi. Pandemiyle geçen 15 ayda müşteri kabul edemeyen lokanta, kafe ve restoranlar 1 Haziranı iple çekiyor.

En az yüzde 50 kapasiteyle tekrar çalışmak için çıkacak karar bekleniyor. Özlemle beklenen normalleşme için hazırlıklar da şimdiden başladı. Esnaf Levent Özkara, şunları söyledi;

*1 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi açılışa hazırlık yapıyoruz Sinop halkı olarak. Sinop esnafı olarak çok heyecanlıyız. Tüm Türkiye halkı olarak hepimiz zor süreçlerden geçtik.

*Bizde Sinop esnafı olarak zor bir süreçten geçtik. 1 Haziran'dan itibaren inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bugün içeride dışarıda temizliğimizi yaptık. Tadilatımızı boyamızı yaptık.

*Müşterilerimize hazırlandık. İl dışında yaşayan tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı, Sinopluları ve Sinop'u ziyaret etmek isteyen Türkiye'de yaşayan güzel insanları bekleriz. Kuzeyin incisi Sinop. Hep beraber bu süreçleri atlatacağız. İHA

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