Lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde döner lokantası çalıştıran 57 yaşındaki Adem Teslim’in paket servisi için satın aldığı motosikleti henüz plaka takılmadan çalındı.

Polise giden Teslim, plaka olmadığı için işlem yapılamayacağının anlatılması üzerine çaresiz kaldı. İş yerinde çalışan dört kişinin ekmeğini bu motorla kazandıklarını anlatan Adem Teslim, hırsızın motoru geri getirmesi hâlinde şikâyetçi olmayacağını ve işini düzeltince de motoru hırsıza hediye edeceğini söyledi:

– Ben Burhaniye de esnaflık yapıyorum. Dönerci dükkânım var. Pandemiden dolayı yasaklar gelince motor almak zorunda kaldık. Motorla servis yaparken, gündüz servis yapan elaman akşam evine motorla gidiyordu. Sabah işe gelirken de motorla geliyordu. Evinin bodrumundan camı kırıp çalmışlar. Polis, motorun plakası olmadığı için işlem yapılamayacağını söyledi. Onlardan bir netice alamadık. Ben üzüldüm bu işe. Belki hırsızı insafa getirir diye mesaj yazdım. (İHA)