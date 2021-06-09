Lösemili öğrencileri taşıyan midibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Bir grup lösemi hastası öğrenciyi Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile götüren midibüs Denizli'nin Kale ilçesine 5 kilometre mesafede devrildi.

Bölgede akşam saatlerinde etkili olan yağışın yolu kayganlaştırdığı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Tam bir can pazarının yaşandığı kazada midibüs şehirlerarası yolun ortasında yan yattı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 15 öğrenci yaralandı.

Öğrencilerin Ankara, Elazığ ve Kocaeli'den illerinden geldiği üç öğretmenleri ile birlikte Bodrum'a tatile gittikleri öğrenildi. Yol ortasındaki su tahliye kanalına yuvarlanan 06 L 2746 plakalı midibüstekilere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans öğrencileri Denizli'deki PAÜ Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrenciler ise ayakta tedavi edildi.

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