Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lösemili öğrencileri taşıyan midibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Denizli’de yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda lösemi hastası öğrencileri tatile götüren midibüs devrildi. Kazada 4’ü ağır 15 kişi yaralandı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 20:11, 09/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Lösemili öğrencileri taşıyan midibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Bir grup lösemi hastası öğrenciyi Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile götüren midibüs Denizli'nin Kale ilçesine 5 kilometre mesafede devrildi.

Bölgede akşam saatlerinde etkili olan yağışın yolu kayganlaştırdığı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Tam bir can pazarının yaşandığı kazada midibüs şehirlerarası yolun ortasında yan yattı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 15 öğrenci yaralandı.

Öğrencilerin Ankara, Elazığ ve Kocaeli'den illerinden geldiği üç öğretmenleri ile birlikte Bodrum'a tatile gittikleri öğrenildi. Yol ortasındaki su tahliye kanalına yuvarlanan 06 L 2746 plakalı midibüstekilere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans öğrencileri Denizli'deki PAÜ Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrenciler ise ayakta tedavi edildi.

İlginizi ÇekebilirTrafik kazası sonrası cadde boks ringine döndüTrafik kazası sonrası cadde boks ringine döndüİlginizi ÇekebilirDüğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın ettiDüğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın etti
Ankara bodrum Denizli düğün Elazığ kavga kaza Kocaeli Muğla öğrenci Osmaniye otomobil Sakarya trafik trafik kazası