Lüks rezidansta dehşet! Ablasını döven evli sevgilisini bıçakladı

Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail B. (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte Kağıthane’de lüks bir rezidansta yaşamaya başladı. Olay günü iddiaya göre İsmail B., Zekiye Rabia S.'yi küfürler savurarak darp etti. Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.'nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen İsmail B.’yi mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan İsmail B., dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İsmail B.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan İsmail B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali S.‘nin ve ablasının çelişkili ifadeler vermesi üzerine saldırgan genci sorguya aldı.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sorguda suçunu itiraf eden saldırgan, nikahsız yaşadıkları için durumdan rahatsız olduğunu ve darp etmesi nedeniyle ablasını korumak için bıçakladığını itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı da çöp kutusuna attığını söyleyen genç, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mehmet Ali S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)