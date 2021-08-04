Maden işçilerinden ‘düşük ücret’ eylemi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Aramada (MTA) çalışan işçiler, personeller arasındaki ücret farklarının giderilmesi için eylem yaptı.

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TTK ve MTA’da çalışan yaklaşık 1250 işçi, çalıştıkları kuruma önceden giren işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen düşük ücret aldıkları gerekçesiyle Madenci Anıtı’nın bulunduğu alanda toplandı.

Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan işçiler, “Eşit işe eşit ücret” sloganları attı. İşçiler adına açıklama yapan Serkan Bayrak, TTK ve MTA’da çalışan işçiler olarak ücret farklarının giderilmesini istediklerini belirterek, şöyle dedi:

* Bizler, TTK’da ve MTA’da düşük ücretlerde çalışan işçileriz. Yoksulluk sınırının 9 bin 457 lira, açlık sınırının 2 bin 903 lira, bekar bir işçinin maliyetinin ise 3 bin 556 lira olduğu günümüzde açlık sınırında ücretlerde alın teri döküyor, özveriyle üretmeye devam ediyoruz.

* Bugün burada asgari ücretin altında ücretlerle çalışan arkadaşlarımız var. Yazıktır, günahtır. Bizler, insanca yaşayabileceğiniz, anayasal hak olan eşit işe eşit ücret talep ediyoruz.

* TÜRK-İŞ ile hükümet arasında kamu işçilerinin ücretlerine zam oranlarının belirleneceği Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Protokolü ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

* Hükümetin, temmuz ayı başında düşük ücretli çalışanlara yönelik sunduğu teklifi kabul etmedik, benzer bir teklifi de kabul etmeyeceğiz. DHA