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Maden işçisi kalbine yenik düştü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde vinç bakım servisinde çalışan maden işçisi Bayram Gökgöz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:09, 05/04/2021
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Maden işçisi kalbine yenik düştü

Maden işçisi Bayram Gökgöz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bayram Gökgöz'ün cenazesi Kozlu ilçesine bağlı Elmacı Köyü'nde toprağa verildi.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Şube Sekreteri Binali Acun, Şube Mali Sekreteri Raif Öztürk, Şube Teşkilat Sekreteri Dursun Başbakıcı, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 49 yaşındaki Gökgöz, 1988 yılında TTK'ya iş başı yapmıştı. İHA

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