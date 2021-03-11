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Maden işçisi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 10:20, 11/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Maden işçisi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Karadöngel, kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Karagöl, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karadöngel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yayınlanma Tarihi:10:19,