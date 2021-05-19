Madencilerden çağrı: Tazminatları öde helalleşelim

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yıldır tazminatlarını alamayan Uyar Madencilik mağduru madenciler, eylem yaparak kendilerine sorunu çözümü noktasında kendilerine söz veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve siyasilere çağrıda bulundu.

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen tazminat mağduru maden işçileri, ‘Söz Verdiniz, Sözünüzü Tutun' yazılı pankart ile iktidara çağrıda bulundu.

“AKP KONGRELERİ SONRASI YASA ÇIKARILACAĞI BEYAN EDİLDİ”

Eylemde mağdur madenciler adına konuşan maden işçisi Himmet Mutlu, hak arayış mücadelelerinin 12 Ekim 2020 tarihinden beri sürdüğünü, ancak iktidar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorunun çözümü noktasında kendilerine söz verdiğini hatırlatan Mutlu, şöyle konuştu: “Bizzat Süleyman Soylu ‘15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim' dedi. Enerji ve İçişleri bakanlıklarına bağlı bürokratlar ve komisyonlarla da defaten görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da torba yasa içinde bu sorunun çözülmesi yönlendirmesi yapıldı. Bizlere AKP olağan kongresi sonrasında yasa çıkarılacağı beyan edildi. Ancak aylar geçmesine rağmen ne yasa çıktı ne sözler tutuldu, ne haksızlık giderildi ne de somut tatmin edici çözümler üretildi. Bu yüzden biz bir kere daha hakkımız için yollara düşmeden önce uyarıda bulunuyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımız olmayan bir talepte bulunmuyoruz. Biz gasp edilen haklarımızın karşılığını istiyoruz.”

“BİZİ TANIMIYORSUNUZ”

Mutlu, konuşmasında hakları için mücadele vurgusu yaparak kendilerine söz veren bürokratlara ve siyasetçilere seslendi.

Madencilerin haklarını alana kadar yollarda ve meydanlarda olmaya devam edeceklerinin altını çizen Mutlu şu ifadelere yer verdi: “Biz ne bize verilen sözleri ne de bize yapılanları unutmuyoruz. Size söyledik hakkımızı alana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Size söyledik, ölmek var dönmek yok!

Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz çocuğumuzun eğitimi, sağlığı, geleceği, boğazından geçecek aşı için çalışıyoruz. Bunu çalmanıza izin vermeyeceğiz. Bizi tanıyorsunuz. Bir şeyi yapacağız dediysek, takip edeceğiz dediysek; yaparız, takip ederiz. Eğer işçinin kazanılmış hakkını vermeyecekseniz biz bildiğimiz o eski Ankara'ya geliriz. Hakkımızı almadan da dönmeyiz.”

“TAZMİNATLARIMIZI ÖDE HELALLEŞELİM”

Uyar Madencilik’te geçirdiği iş kazası sonucu 2 bacağından yaralanıp yüzde 48 engelli olan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya ise konuşmasında vatandaştan ‘helallik' isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi.

Tazminat mağduru Sarıkaya, kendilerinin artık aldatılmaktan bıktıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Sözlerin bir an önce tutulmasını istiyoruz. Herkes topu bir birinin üzerine atıyor. Bizimle şahsen kim varsa bu sorunu çözmeleri gerekir. ‘Herkes davanızda haklısınız' diyorlar hakkımızı vermiyorlar. Artık oyalamalardan bıktık. Sorunu çözemiyorlarsa, sorunu çözecek kişiye dosyayı versinler.

Somalı madenci hakkını kimse yiyemez. Bizi kimse aldatmasın. Biz söz verdik. Bu sorun çözülene kadar ölmek var, dönmek yok. Adalet yemini eden, vatandaşlarımızdan ‘helallik' isteyen sayın Cumhurbaşkanımız, ben 15 yıllık madenci mağduruyum. Eğer helalleşecek diyorsan bizim tazminatımızı ödeyin buyurun helalleşelim.”

“HAZİRAN'IN İLK HAFTASI ANKARA'YA YÜRÜMEYE HAZIRIZ”

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Akarsu ise, Haziran'ın ayının ilk haftasına kadar belirli zamanlarda basın açıklamaları yaparak, iktidara çağrıda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hükümetten kesin bir açıklama gelmediği takdirde Haziran'ın ilk haftası Ankara'ya yürümeye başlayacaklarını söyleyen Akarsu şöyle konuştu: “Haziran'ın ilk haftasına kadar açıklamalarımız sürecek. Eğer siyasal iktidardan somut bir adım ve açıklama gelmezse kaldığımız yerden devam ederek Ankara'ya yürüyeceğiz. Ankara'ya varıp TBMM'den mağdur madencilerin sorunlarını çözen yasa çıkana kadar hem TBMM'de hem de Enerji Bakanlığı'nın önünde bekleyeceğiz.”