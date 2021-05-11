Tarlasında çalışan çiftçiyi pusu kurup vurdular

Alınan bilgiye göre olay Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü’nde yaşandı. 40 yaşındaki Bülent Sungur, tarlada çalıştığı sırada ağaçların arasından 3 el silah sesi geldi. Sungur’un kanlar içinde yerde yığıldığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sungur’un başından, sırtından ve ayaklarından saçma ile yaralandığını tespit etti, ağır yaralı olarak hastaneye götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri yaptığı incelemede, aralarından husumet bulunan bir şüphelinin Sungur'a ağaçların arasında pusu kurup vurduğunu belirledi. Olayın şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sungur’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.