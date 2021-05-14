Mahalledeki kavga hastanede devam etti, polis havaya ateş açtı

Sarıyer’de akraba olan iki kişi arasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan kavgada iki taraftan üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan taraflar, yaralıların peşinden hastaneye gittiğinde tekrar karşı karşıya geldi. Önce hastanenin içinde, daha sonra da hastane bahçesinde kavgaya devam ettiler. Polis, hastanede kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Bir polis havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin yaralısının başka hastaneye nakledilmesiyle kavga sona erdi. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA