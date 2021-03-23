Mahalleyi havaya uçurmaya kalkmıştı, karar çıktı

Osmangazi’ye bağlı İvazpaşa Mahallesi’nde geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, yakın zamanda da tırpanla komşularının üzerine yürümüştü. Akgül Y. (41), olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti. Polis tarafından gözaltına alınan şizofreni hastası Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasındaki kavgalar bitmedi. İddiaya göre Akgül Y., farklı zamanlarda tehdit ettiği komşularına saldırdı.

8 komşu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akgül Y. hakkında ‘huzur ve sükûnu bozma, tehdit ve hakaret’ suçlarından şiâayetçi oldu. Akgül Y.'nin oğlu Serdar Ertuğral da, “Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum” diye yardım istedi. Savcılık, dava için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. (İHA)