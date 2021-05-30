Mahsur kalan kedi, duvar kırılarak kurtarıldı

Fikirtepe Mahallesi Otantik Sokak’taki 2 katlı binada yaşayanlar, gelen kedi sesini önce besledikleri sokak kedisi zannetti. Sesin kesilmemesi üzerine Gürkan Açıkgöz, babası Recep Açıkgöz ile kediyi araştırmaya başladı. Kısa süre sonra da duvarda sıkışan kediyi gördü. Açıkgöz, babasıyla birlikte duvarı hiltiyle kırarak, kediyi kurtardı.

Kediyi kurtarma çalışmasına katılan Denizhan Sezek, Pazar günü market alışverişi için dışarıya çıkmıştım. Daha sonra arkadaşım Gürkan Açıkgöz’ü arabayı yıkarken gördüm. Kedi sesinin duyduk. Sesler artınca Recep Açıkgöz sesin bulunduğu yöne doğru ilerledi. O noktada kedinin sıkıştığını fark etti. Gürkan’a duvarı delmesini istedi. Sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalıştık. Duvarı kırmaya başladık. Kedinin orada olduğunu gördük. O nokta kırıldıktan sonra zaten kurtuluş anı oluştu. Daha sonrasında kedi koşarak, mamaların bulunduğu bölgeye gitti” diye konuştu. (DHA)