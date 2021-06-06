Makaslama yapıp bariyerlere saplanan TIR’da can pazarı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepeçik Mahallesi çevre yolu Badırlı Köprüsü yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’den Tacakistan’a ip götüren Kishvarbeg Saimirbekovich Amirbekov (56) idaresindeki TIR rampa aşağı inerken sağanak yağıştan dolayı kayarak makaslama yapıp refüjdeki bariyerleri parçaladı ardından aydınlatma direğine çarpıp refüje çıktı.

Bariyerin tıra saplandığı kazada Tacikistan uyruklu TIR sürücüsü Kishvarbeg Saimirbekovich Amirbekov yaralandı. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsünü aracın içinden almak için sağlık ekipleri seferber oldu. Tırın çekicisini içinde sedyeye yatırılan TIR sürücüsü ambulansa taşındı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR’a saplanan bariyer ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri tarafından kesilerek düştüğü yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Feci kaza! İki asker şehit oldu