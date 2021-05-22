Malatya’da 11 saatte 8 deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

AFAD verilerine göre, 21 Mayıs Cuma günü saat 19.06 ile 22 Mayıs Cumartesi sabah saat 06:06 arasında Malatya’nın Battalgazi ve Pütürge ilçeleri merkez üssü olan art arda toplam 8 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4.3 şiddetinde olduğu öğrenilirken, en küçüğünün ise 1.6 şiddetinde olduğu duyuruldu.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen son depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, fay hattındaki devam eden hareketlilik uzmanları endişelendiriyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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