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Malatya’da 11 saatte 8 deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Malatya’da dün akşam 11 saat içerisinde büyüklükleri 1.6 ile 4.3 arasında değişen toplam 8 deprem meydana geldi.

Güncellenme: 13:27, 22/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Malatya’da 11 saatte 8 deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

AFAD verilerine göre, 21 Mayıs Cuma günü saat 19.06 ile 22 Mayıs Cumartesi sabah saat 06:06 arasında Malatya’nın Battalgazi ve Pütürge ilçeleri merkez üssü olan art arda toplam 8 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4.3 şiddetinde olduğu öğrenilirken, en küçüğünün ise 1.6 şiddetinde olduğu duyuruldu.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen son depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, fay hattındaki devam eden hareketlilik uzmanları endişelendiriyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:13:25,