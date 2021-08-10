Malatya’da bıçaklı kavga

Malatya’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

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Olay, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Altınkayısı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yunus İz (41) ile H.B.B arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Yunus İz, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus İz hayatını kaybetti.

Emniyet görevlileri tarafından yakalanan H.B.B, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. (İHA)