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Maltepe’de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilerek öldürülmüş

İstanbul Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.

Güncellenme: 18:52, 05/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Maltepe’de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilerek öldürülmüş

Olay Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş’a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.

Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ekipleri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

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