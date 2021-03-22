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Maltepe’de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

Maltepe'de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne çıkan araçlara çarparak 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonet arasında kalan bir kişi, son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güncellenme: 11:55, 22/03/2021
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Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı.

Sokaktan aşırı hızla aşağı inen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu.

Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. (İHA)

Cumartesi Kadın kaza Polis
Yayınlanma Tarihi:11:47,