Manavların kavgası kanlı bitti

İstanbul Kartal'da cadde üzerinde karşılıklı olarak manavlık yapan ve aralarında husumet bulunan kişiler arasında dükkanın önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Silahın da kullanıldığı olayda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

HABIP ATAM

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Olay, Kartal, Yakacık, Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde karşılıklı manavlık yapan İbrahim Ekşioğlu ve Mert K. arasında saat 16.30 sıralarında tartışma yaşandı . İbrahim Ekşioğlu ve arkadaşı İbrahim A.’nın araçlarının Mert K.’nın işyerinin önüne park etmesi üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mert K. silahını çekerek peş peşe ateş etti. Yaşanan olayda, İbrahim Ekşioğlu ve İdris A. kurşunların hedefi oldu. Yaralanan iki isim de hastaneye kaldırılırken, Ekşioğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, olay sonrasında şüpheli Mert K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Mert K. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Mert K. ile İbrahim Ekşioğlu arasında 2015’ten buyana husumet olduğu belirtilirken, çatışma olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki tarafın tartıştığı ve Mert K.’nın silah kullandığı görülüyor. Silahın ateşlendiği sırada olay yerinde olan 3 küçük çocuğun yakınları tarafından kaçırılmaları da kamera görüntülerine yansıyor.