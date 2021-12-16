Haberler - Günün İçinden

Manisa’da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Manisa’da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından kente tarihi ikonaların getirilip, aracı vasıtasıyla yurt dışına satılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi, şüpheli Y.Ş. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA

Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı İlginizi Çekebilir Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster