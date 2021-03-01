Mansur Yavaş iş yeri kapanan esnafa üçüncü kez nakit ödeme yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine başvuran 16 binden fazla vatandaşa üçüncü kez 500 TL nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 TL ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ÖDEME HAFTA İÇİ YAPILACAK

Başkan Yavaş, esnaf ve çalışanlara kısa mesaj göndererek üçüncü ödemenin bu hafta içi yapılacağını duyurdu.

Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara Başkan Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 TL+150 TL (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Yavaş'ın 29 Kasım 2020'de pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ile yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda tüm esnafa mesaj atıldıktan sonra gelir seviyesi düşük olan esnaf Büyükşehir Belediyesine destek için başvurdu. Geçtiğimiz iki ay boyunca başvuran esnaf ve çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi ödeme gerçekleştirildi.