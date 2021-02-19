Mansur Yavaş’tan bir destek paketi daha

Destek programından yararlanmak isteyen müzisyen ya da müzik grupları “forms.ankara.bel.tr/muzisyenlere-destek” adresi üzerinden 5 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden müzisyenlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Pandemide gelir kaybı yaşayan müzisyenlerimiz için destek programı başlatıyoruz. Biz daima dayanışma ile iyileştik, 6 milyon tek yürek olmaya devam edeceğiz” dedi.

TANITIM VİDEOLARI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Ankara'yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalışmalarına ağırlık veren Başkan Yavaş, pandemi sürecinde işsiz kalan ve maddi anlamda zor günler geçiren müzisyen ve müzik gruplarına nefes aldıracak destek projesini hayata geçirdi. Daha önce Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (ANTİYAP) üyesi tiyatrolar ile diğer tiyatroların 39 oyununu satın alarak ABB TV'den yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, mali sıkıntı yaşayan müzisyen ve müzik gruplarının başvurmaları halinde performanslarının profesyonel video çekimlerini gerçekleştirerek bu performansları karşılığında ödeme yapacak.

BAVURULAR İNTERNETTEN 5 MART’A KADAR YAPILACAK

Salgın döneminin başladığı ilk aylarda müzisyenlere nakdi yardım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sürecin uzaması nedeniyle yeni bir destek programını hayata geçirdi. Yeni destek programından yararlanmak isteyen müzisyenler için “forms.ankara.bel.tr/muzisyenlere-destek” adresi üzerinden başvuru süreci başlatılırken, farklı müzik türlerinde sanatını icra eden müzisyenler ve müzik gruplarına performansları karşılığı mali desteğin yanı sıra sosyal medya platformlarında kullanabilmeleri için performanslarının profesyonel çekim kayıtları da teslim edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli ve Kent Orkestrası müzisyenlerinin yer alacağı komisyon tarafından değerlendirilecek başvurular, 5 Mart 2021 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek. (İHA)