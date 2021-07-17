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Mantar iki can aldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Güncellenme: 18:46, 17/07/2021
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Mantar iki can aldı

Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi Menderes Caddesinde ikamet eden Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş ve kızı Bahar Erbaş, dün akşam saatlerinde yemekte mantar yediler.

Yemeğin ardından yatıp uyuyan aileden Bahar Erbaş, gece saatlerinde rahatsızlandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin çağrılması üzerine Bahar Erbaş, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş'ın cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bahar Erbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İHA

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