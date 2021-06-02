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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:17, 02/06/2021
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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga

Olay, Derik ilçesine bağlı Alibey köyde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışla bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda D.A., A.A. ve N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan D.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)