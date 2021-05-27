Mardin’de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Savur kırsalında, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin özel birlik operasyonları icra edildi.

Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 2 ayrı noktada bulunan 2 sığınakta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz komutanı EYP düzeneği ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

Mardin’in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesi yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi. (İHA)