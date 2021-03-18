Marinanın tartışılan ÇED raporuna iptal

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde Gökçebel Mevkii'nde yapılması planlanan Yalıkavak Gökçebel Otel ve Yat Limanı Projesi için hazırlanan ÇED raporu bilgilendirme toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde YalıKavak Mahallesi'nde yapılmıştı.

BODRUM'DAKİ MARİNANIN ÇED'İNDE KADIKÖY'DEKİ ARSANIN RAPORLARI ÇIKMIŞTI

Halkın bilgilendirme toplantısında Çevreciler tarafından yapılan protestoda marina için hazırlanan ÇED raporunun içerisine yaklaşık 55 sayfalık İstanbul Kadıköy' deki bir şirkete ait ÇED raporunun konulduğunu belirtilerek toplantının iptal edilmesi ve ÇED raporunun yok kabul edilmesi yönünde gergin tartışmalar yaşanmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri çevrecilerin verdiği 100’ün üzerinde imza sonrası toplantıyı iptal etmişti.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, hazırlanan ÇED raporunun Bodrum’la ilgisinin olmadığını belirterek Bakanlık tarafından iptal edildiğini açıkladı. Türk, “Halkı bilgilendirmek için bir ÇED toplantısında halkı kandırarak nereye varmak istediklerini sorduk, tabii ki cevap alamadık. Şaka gibi, Bodrum'da yapılacak bir marinanın raporunun içerisine Kadıköy'deki bir arsanın ÇED raporunu iliştirerek, halkı ve bizi kandırmaya çalışmışlardı, kanmadık, itiraz ettik. Bakanlık raporu Bodrum ile ilgisi olmadığını belirterek Mevzuattan iptal etti. Şimdi şirket yeni bir ÇED raporu düzenleyecek. Bu raporunda yakın takipçisi olacağız” dedi.

2. MARİNA ÇED TOPLANTISINI ÇEVRECİLER YAPTIRMAMIŞTI

Yalıkavak Mahallesi'nde Akdeniz foklarının barınma yavrulama ve yaşama alanı olan Tilkicik Koyu'nda Kızılada Yönetim Otelcilik Turizm ve İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Kızılada Yat Limanı ve Otel Projesi ile ilgili 12 Ocak 2021 tarihinde düzenlenmek istenmiş ancak çevreciler ve Bodrumlu STK'ların sert tepkisi üzerine iptal edilmişti.