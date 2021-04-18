Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Markete çıktık’ dedi, cezayı yedi

Sarıyer Ayazağa'da polis ekiplerince kurulan denetim noktasında durdurulan araç sürücülerinin izin kağıtları olup olmadığı kontrol edildi. Durdurulan bir araçtaki çifte "markete çıktık" demelerine rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Güncellenme: 22:24, 18/04/2021
HaberlerGünün İçinden
‘Markete çıktık’ dedi, cezayı yedi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa’da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı.

Durdurulan hafif ticari araçtaki çift “markete çıktık” diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi.

CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİLER

Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi.

Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. DHA

İlginizi ÇekebilirGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Nisan tablosuGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Nisan tablosuİlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul'da korkutan artışSağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul'da korkutan artış
ABD Bursa Çanakkale istanbul Kırklareli para Polis Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Sarıyer Siirt Şırnak Tekirdağ Van Yalova