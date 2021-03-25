Markette şüpheli ölüm

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde 35 numaralı cadde üzerindeki bir marketin depo kısmında yaşandı.

İddiaya göre, market sahibi yanında çalışan Ömer Tarık Ç.’den (19) uzun süre haber alamadı. Çalışanından uzun süre haber alamayan market sahibi, depoya girince Ömer Tarık Ç.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Gördüğü manzara karşısında şok geçiren market sahibi, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin kafasına sıkılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde çalışma yaparken, hayatını kaybeden Ömer Tarık Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA

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