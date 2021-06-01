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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü

Karaman'da çalıştığı markette yük asansörünün altında kalan Orhan Şafak Sezgin (34) yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan yakınları, market önünde sinir krizi geçirdi.

Güncellenme: 15:14, 01/06/2021
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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü

Gevher Hatun Mahallesi 1841 Sokak’taki bir markette reyon görevlisi olarak çalışan Orhan Şafak Sezgin, saat 13.00 sıralarında depo bölümünden malzeme çıkarılırken yük asansörünün altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları sağlık görelilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp iş yerine gelen Sezgin’in yakınları market sahiplerine tepki gösterip, sinir krizi geçirdi.

Sezgin’in cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.  (DHA)

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