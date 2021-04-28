Marketteki kavga sokağa taştı

Olay, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakim T. ile Muhammed Y. isimli şahıslar markette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Y., yanında bulundurduğu bıçakla Hakim T.'yi sırtından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtından bıçaklanan Muhammed Y.'yi hastaneye kaldırdı. Saldırgan Muhammed Y. ise polis ekipleriyle birlikte ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BIÇAKLANAN ŞAHSIN ARKADAŞLARI SALDIRGANA SALDIRDI

Sırtından Hakim T.'yi bıçaklayan Muhammed Y., ambulans beklediği sırada saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan şahsın akrabaları tarafından saldırıya uğrayan şahsı polis ekipleri güçlükle kurtardı. Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)