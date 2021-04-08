Marmaris’te imara açılan yer için, 7 meclis üyesi dava açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’ne bağlı içinde Kanuni döneminden kalma tarihi su sarnıcının ve kral yolunun olduğu Taşhan mevkiinin ilk defa imara açılacak olmasına, imar planına hayır oyu veren 7 meclis üyesi tarafından yürütmenin durdurulması yönünde dilekçe verildi.

Marmaris Belediyesi Meclisinde 02.02.2021 tarihinde oy çokluğu ile kabul edilen, Marmaris Çamlı Mahallesi Taşhan mevkii 1/1000 ölçekli yenilenme ve ilave uygulama imar planının iptali için AK Partili ve Bağımsız Meclis üyeleri yürütmeyi durdurma talepli 1/1000 Taşhan imar planının iptali davası açtı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Marmaris Adliyesine gelerek başvuru dilekçelerini veren Meclis Üyeleri, kentin uğrayacağı telafisi imkansız zararın bir an önce durdurulması için dilekçe verdiklerini söyledi.

MARMARİS BELEDİYESİ: KARAR KESİNLEŞTİ

Konu ile ilgili Marmaris Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada ise ‘' İlçemiz, Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca onaylanmış ve 13/02/2020 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşmiştir.

Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde hazırlanan Muğla İli Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediye Meclisimizce değerlendirilerek, 02.02.2021 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur.

1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı ile yaklaşık 65 ha. alan Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olsa da, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, alanın yüzde 60'ı orman alanı olduğundan, orman alanları plan sınırı dışında bırakılmış, bölgenin %40'ı plan sınırına dahil edilmiştir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ise planlanan %40 alanın %45'i ticari ve kazma kullanım alanı olarak düzenlenmiştir. Hizmetler sektörünün büyük alan kullanımı gerektiren ticari kullanım ve depolama alan ihtiyacı olan birimleri, araç-giriş sirkülasyonunun çok olması, otopark ihtiyacı gibi sebeplerle kent merkezinde yer seçimi yapmakta zorlanmaktadır.

Bu sebeplerle kent merkezine yakın konumdaki, Mevzi İmar Planları ile gelişme göstermiş Taşhan Mevkii'nde, son yıllarda yer seçimi yapan hizmetler sektörü için, zaman içerisinde parçacıl planların ortaya çıkardığı uygulamadaki zorluklar, mevzuatlardaki değişiklikler ve yeni eğilimler nedeniyle bu alanda bütüncül bir plan yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, karayolundan 25 metre çekme mesafesi belirlenmiştir. Planda ticaret ve karma kullanım kararı getirilen parsellerde kat adedi 2 kat, kat yükseklikleri ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 28. maddesi ile hüküm altına alınmış olan Ticaret ve karma kullanım alanlarına yönelik belirlenen yapı yükseklikleri doğrultusunda hazırlanmıştır” sözlerine yer verdi.(İHA)

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