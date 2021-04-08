Marmaris’te jiletli bahçe teli yasaklandı

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısında çocuk ve hayvan yaralanmalarına neden olabilecek jiletli bahçe teli kullanımını tüm ilçede yasakladı.

Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda çocuk ve hayvan yaralanmalarına neden olabilecek jiletli tellerin kullanımının yasaklanmasıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Çocuklar ve tabi ki can dostlarımız hayvanlar konusunda hepimiz çok hassasız. Bu nedenle önergenize çok olumlu yaklaşıyoruz” dedi. Oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Marmaris ilçe sınırlarında jiletli bahçe teli kullanımı yasaklandı.

MECLİS BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU

Bir yıl görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekilleri, meclis katipliği, encümen, bütçe ve imar komisyonları üyelerinin seçildiği oturumda belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkanvekilliğine Ethem Sayar, 2. Başkanvekilliğine Hüseyin Bulut seçildi. Divan Katipliğine ise Burak Demirtaş ile Zülal Akyüz, bir yıl görev yapacak encümen üyeliğine ise Selçuk Evci ve Cengiz Kaya seçildi.

İmar komisyonu üye sayısı 4 olarak belirlenirken, İmar Komisyonu üyeliğine ise oy birliği ile Hüseyin Bulut, Fehmi Selçuk Evci, Burak Demirtaş ve Süleyman Eroğlu seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu üyeleri de Zülal Akyüz, Aylün Yüksel, Ali Aygün ve Mustafa Gökmen olarak belirlendi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu üyeleriyse Ali Kırlı, Zülal Akyüz, İhsan Öztürk ve Ceyhan Eroğlu oldu.