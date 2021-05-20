Marmaris’te villa kiraları çıldırdı

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte özellikle Muğla'nın sahil kesimlerinde kiralık villa ve müstakil evlere ilgileri arttı. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu, SÖZCÜ’ye konuşarak, “Armutalan ve İçmeler gibi bölgelerde tam müstakil havuzlu villaların günlüğü 2 bin TL den başlayıp 8-10 bin TL'ye kadar çıkıyor” dedi.

“DAHA ÇOK MERKEZE UZAK SAHİL KESİMİ TERCİH EDİLİYOR”

Marmaris’te konumuna, evin özelliklerine göre ciddi kiralamalar yapıldığını söyleyen Aksu, “Corona virüsü tedbirleriyle tatil yapmaya hazırlanan tatilcilerin geçen yıl olduğu gibi bu sene de daha çok kiralık müstakil ev ile villalara ilgisi büyük. Aylar öncesinde dolmaya başlayan bu tür yerlerin fiyatları ise her geçen gün artıyor. Örnek verecek olursak İçmeler Mahallesi'nde günlük 2 bin 500 ile 10 bin TL arasında değişiyor. Armutalan Mahallesi’nde ise 2 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar yerler var” dedi.

“MERKEZE UZAK MAHALLELER BİLE PAHALI”

Marmaris merkeze uzak mahalleler olan Hisarsönü, Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Söğüt, gibi en fazla tercih edilen bölgelerde bile günlük villa kiralama bedellerin arttığını da sözlerine ekleyen Aksu, “Şu anda buralarda geçen yıla oranla iki mislinden de yukarıya çıktı. Rakamlar 1.5-2 bin TL den başlıyor. Normal apartman dairelerinin bile konum ve oda sayısına göre ortalama günlük kiralama bedelleri 500 ile bin TL aralığında kabul görüyor. Şu andan itibaren yer bulmakta ciddi anlamda zorlanıyoruz. Kalan birkaç yerin fiyatları da bir iki hafta içinde uçuk rakamlara ulaşır” diye konuştu.

“SATIŞLAR DÜŞTÜ HERKES KİLARIK İSTİYOR”

Salgın sonrasında bölgede müstakil ev ve villa ile arazi satım alınlarının çok fırladığını fakat günümüzde bu hızın büyük oranda azaldığını da belirten Aksu şunları söyledi:

“Salgının ilk günlerinde alan da çok fakat, salgın sonrası büyük şehirlerden veya kırsal kesimlerden kiralama ile ilgili talepler daha çok arttı. Corona virüsü salgını nedeniyle büyük patlama yaşayan Muğla sahil kesiminde vatandaşlarda kazanç olmayınca konut satışları da yarı yarıya düştü. Marmaris'te yüzde 50'ye yakın düşüş yaşanıyor.”