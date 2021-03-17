Mart’ta kar sürprizi! 30 santimetreye ulaştı, okullar tatil edildi

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli'de, kentin yüksek yaşam merkezlerinden birisi olan Çameli ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında başlayan kar yağışı etkisini halen sürdürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çameli'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabaha kadar devam edince vatandaşlar güne bembeyaz bir örtüyle uyandı. Mart ayının ortalarında çok nadir görülen kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar, sabah işlerine gitmekte zorluk yaşadı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

Baharın ortasına yaklaşıldığı bir dönemde görülen yağış nedeniyle, birlikte kar kalındığı kent merkezinde 10 ila 5, yüksek kesimlerde ise 20 ila 30 santimetreye kadar yükseldi. Zaman zaman ulaşımda da aksamaların yaşanması nedeniyle, Denizli Büyükşehir ve Çameli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çameli Kaymakamlığı, dün akşam saatlerinden bu yana yoğun kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde bir takım önlemler aldı. Alınan önlemlerle ilgili olarak Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

ANKARA GÜNE KARLA UYANDI

Ankara'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehrin yüksek rakımlı olan Dikmen, Oran, Keçiören, Keklik Pınarı, İlker gibi semtlerini beyaza bürüyen kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu.

Kar küreme araçlarının yoğun çalıştığı yollarda tuzlama çalışması da yapıldı. Yoğun kar yağışından kar küreme araçları da etkilendi. Dikmen bölgesinde bir kar küreme aracının küreğinin koptuğu görülürken, sürücü kazayı son anda atlattığını belirtti. Öte yandan dik yokuşlara çıkmaya çalışan otomobiller yolda kalarak kaydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öğle saatlerine kadar devam edecek. Günün geri kalan saatlerinde ise yağmur etkili olacak. (İHA)



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