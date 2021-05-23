Masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza

Aydın’da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğünü belirledi.

Polis ekipleri, gece saatlerinde masaj salonuna baskın yaptı. Baskında, içerideki 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi. İş yerine ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, masaj salonunda çalışan dört yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (DHA)