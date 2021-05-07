Maske uyarısı yapan hastane çalışanını darp etmişti: Tahliye kararı çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde 25 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit, sanık Furkan Torman'ı maskesini düzgün takması için uyarmıştı. Uyarı üzerine sanık Torman, Babayiğit'i darp etmiş ve sol gözünde yüzde 95 görme kaybı yaşamasına sebep olmuştu.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Torman Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“NİŞANLIMIN BAYILMASIYLA PANİĞE KAPILDIM”

Mahkemede savunma yapan sanık Furkan Torman, bu olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyerek, “Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Karşı tarafın hakareti ve nişanlımın bayılması neticesinde korku ve paniğe kapıldığım niçin yapmış olduğum bir hareketti” dedi.

SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık Torman yönünden suçun vasıf ve mahiyetini değerlendiren duruşma savcısı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

“TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETMELİ”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı, “Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi gerekmektedir. Mütalaaya katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Furkan Toraman, “Cezaevinde Covid-19 nedeniyle bir arkadaşımız vefat etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Torman'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin makul olduğuna karar verdi. Mahkeme, böylece sanık Furkan Torman'ın tahliyesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede her iki tarafta müşteki-sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, Furkan Toraman hakkında, “Yaralama” ve “Tehdit” suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit hakkında ise Toraman’a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu gerekçesiyle, “Basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.