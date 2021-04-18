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Maskeyi motosikletinin plakasına takan sürücüye ceza

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayıp kovalamacada yakalanan motosikletin sürücüsüne 7 bin 465 TL cezai işlem uygulandı.

Güncellenme: 08:08, 18/04/2021
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Maskeyi motosikletinin plakasına takan sürücüye ceza

İnegöl ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halinde uygulama yaparken, şüphelendikleri motosiklete dur ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü Olcay N.(24), kontrolden çıkarak motosikletini devrince yakalandı.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymadığı için 166 TL, plakasını kapattığı için 551 TL, maske kullanmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 7 bin 465 TL cezai işlem uygulanan sürücüsü evine gönderildi. (İHA)